AIA, mano pesante di Rocchi con Di Bello dopo Juve Bologna: la decisione

Gianluca Rocchi ha preso un’importante decisione sull’arbitro Di Bello dopo l’errore in Juventus-Bologna: i dettagli

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si racconta di un Gianluca Rocchi esterrefatto per le decisioni prese dall’arbitro Di Bello in Juve-Bologna, sottolineando la sua disapprovazione per il mancato rigore concesso agli ospiti nella ripresa.

Ecco quindi, dopo sole due giornate, in arrivo la prima stangata: il fischietto rischia un mese di stop, così come Forneau che non lo ha richiamato al Var. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Mariani, visto che nemmeno il suo fischio in occasione del primo rigore in Milan-Torino ha convinto del tutto.