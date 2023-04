AIA, il nuovo presidente Pacifi: «Da domani ci rimbocchiamo le maniche»

Eletto oggi il nuovo presidente della Associazione Italiana Arbitri

Giornata importante per Carlo Pacifi, eletto oggi nuovo presidente della Associazione Italiana Arbitri. Unico candidato con 260 su 300 disponibili.

Il neo eletto presidente ha commentato cosi la vittoria.

LE PAROLE- «Devo ringraziare di cuore chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso. Ringrazio anche i miei maestri Luigi Agnolin e Vittorio Benedetti, che mi hanno insegnato ad essere un dirigente e una persona onesta nella vita di tutti i giorni non solo in ambito sportivo. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l’interesse e il futuro della nostra associazione».