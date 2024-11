Agroppi: «Lotta scudetto? Vincerlo non è semplice ma per me le favorite saranno sicuramente loro tre»

Agroppi, l’ex calciatore granata si esprime riguardo la lotta scudetto e rilascia le sue considerazioni in merito ai microfoni di Juventusnews24

Ai microfoni di Juventusnews24 ha parlato Agroppi, il quale riguardo la lotta scudetto si esprime rilasciando queste sue considerazioni. Ecco cos’ha detto su quanto potrebbe accadere, senza però nominare la Lazio.

A suo modo di vedere quali sono le squadre favorite per la vittoria finale dello Scudetto?

«I pronostici vengono fatti per essere smentiti. Vincere lo scudetto non è per nulla facile però le mie favorite sono Napoli, Inter e Juventus. Non metto il Milan nonostante abbia un ottimo organico perché credo che si debba ancora aspettare. A mio avviso la squadra più forte resta l’Inter anche se ha solo un’attaccante di valore massimo».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA AD AGROPPI SU JUVENTUSNEWS24