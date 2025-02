Agostinelli non ha dubbi: «Dia non c'è con il NapolI? Se fossi Baroni punterei...»

Agostinelli, l’ex biancoceleste alla vigilia della partita della Lazio con il Napoli rilascia alcune considerazioni specialmente di carattere tattico

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Agostinelli, il quale alla vigilia della supersfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli fondamentale per l’accesso in Champions, rilascia queste sue considerazioni anche tattiche riferendosi al sostituto di Dia

PAROLE – Devo dire che sono assolutamente contento della Lazio. Non credevo potesse fare questi risultati, ritenevo fosse un miracolo entrare nelle prime sei. Ora si può giocare qualcosa di importante, anche se Juve e Milan si sono molto rinforzate sul mercato. Mi piace vederla giocare, sempre dura affrontarla, bello vederla così sfrontata con questo 4-2-3-1 offensivo. Non pensavo Tavares fosse così forte, Guendouzi e Rovella si stanno confermando e forse sono anche sottovalutati. Belahyane è un giocatore molto interessante, ha caratteristiche precise di organizzatore che serviva ed aiuterà

NAPOLI – La Lazio con il Napoli non deve modularsi, non deve cambiare. Se la squadra di Baroni ha fatto questo percorso è proprio perché non si snatura. Rispettare il Napoli è doveroso, anche se devo dire che la perdita di Neres è un fattore. Sarà una gara aperta, difficile stabile chi ha il favore dei peronistici. Non credo sarà una passeggiata per Isaksen vedersela con Mazzocchi. Chi, eventualmente, al posto di Dia? Mi aspetterei inizialmente più Dele-Bashiru per poi sganciare nell’ultima mezz’ora l’agilità di Pedro