Calciomercato Lazio, ag. Szoboszlai: «Serie A? Scelta probabile»

L’agente del calciatore nel mirino della lazio apre ad un possibile trasferimento in Italia, ma non esclude le concorrenti

Nonostante i campionati in Europa si siano dovuti fermare per l’emergenza Coronavirus, il calciomercato è continuato ad andare avanti con trattazioni e voci di possibili trasferimenti.

Uno dei nomi più caldi accostati alla Lazio è quello di Dominik Szoboszlai. L’agente, in esclusiva a TMW, ha spiegato la situazione: «Non stiamo pensando a nomi, se fare un passo più lungo o più breve. Pensiamo solamente alle possibilità, al giusto progetto. Certo, per noi giocare tanto è una necessità. Sceglieremo quello migliorare il più possibile, secondo me Dominik ha la possibilità di essere uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo. Alla fine della storia la scelta viene fatta dal giocatore. Nella mia idea il calcio italiano può essere una buona destinazione. Se il tempo è quello giusto, la Serie A è una delle scelte più probabili, ovviamente. È molto difficile parlare di valore, è definito dal mercato. Ma mai come oggi è instabile, il Coronavirus avrà delle ripercussioni, probabilmente nei prezzi. Sarà complicato definirlo».