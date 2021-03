Agente Immobile: «Un onore ricevere la Scarpa D’Oro in Campidoglio»

Le dichiarazioni di Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, in vista della consegna della Scarpa D’Oro al bomber biancoceleste

In Campidoglio è tutto pronto. Ciro Immobile riceverà la Scarpa D’Oro dalla sindaca Virginia Raggi, il giusto riconoscimento per una stagione da record, e per un giocatore che ha fatto la storia della Lazio e del calcio italiano.

Un evento unico nel suo genere, come sottolineato dall’agente del bomber biancoceleste, Marco Sommella, ai microfoni di Tuttomercatoweb: «Questo è il coronamento di una carriera. Sarebbe stato fantastico ricevere questo ambito premio prima di Lazio-Bayern davanti a 80mila tifosi. Dispiace, ma è un momento particolare, magari ci sarà occasione. Ciro è un calciatore della gente».

ORGOGLIO – «Dobbiamo ringraziare il presidente Lotito, che si è attivato personalmente per la buona riuscita dell’evento. Il Campidoglio è un luogo storico, rappresenta la città, e per Immobile è un privilegio. Solo due italiani hanno conquistato la Scarpa D’Oro prima di lui, e negli ultimi anni solo Suarez ha interrotto il dominio di Messi e Ronaldo».

PROSSIMA PARTITA – «Mi auguro che la Lazio possa rimettersi in carreggiata e lasciarsi alle spalle questo momento negativo. Il calo credo sia fisiologico e dovuto alle tante partite ravvicinate. L’anno scorso la Lazio era prima mentre ora è indietro, ma rimane una squadra forte».