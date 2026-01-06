Parla l'agente di Gila: «Il suo obiettivo è vincere la prossima partita. E sul suo futuro...» - Lazio News 24

L’agente di Gila, Alejandro Camano, ha fatto il punto della situazione sul futuro del giocatore alla Lazio: le sue parole

In casa Lazio tiene banco il futuro di Mario Gila. Ai microfoni diCalciomercato.it l’agente del giocatore, Alejandro Camano, ha fatto chiarezza sulla situazione:

FUTURO – «Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara».

OBIETTIVI – «Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita».

LEGGI ANCHE: Cataldi: «La sconfitta con il Napoli ha lasciato l’amarezza! Il mio obiettivo con la Lazio è…»