Parla l'agente di Gila: «Il suo obiettivo è vincere la prossima partita. E sul suo futuro...» - Lazio News 24

Calciomercato
Parla l’agente di Gila: «Il suo obiettivo è vincere la prossima partita. E sul suo futuro…»
L’agente di Gila, Alejandro Camano, ha fatto il punto della situazione sul futuro del giocatore alla Lazio: le sue parole
In casa Lazio tiene banco il futuro di Mario Gila. Ai microfoni diCalciomercato.it l’agente del giocatore, Alejandro Camano, ha fatto chiarezza sulla situazione:
FUTURO – «Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara».
OBIETTIVI – «Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita».
News
