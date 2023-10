Adani: «Vi racconto un aneddoto che so riguardante Sarri»

Adani, nel corso della diretta della Bobo Tv l’opinionista ed ex calciatore racconta un aneddoto riguardante il comandante

PAROLE – Cristiano tu vai a calciare in porta”. Ronaldo gli risponde”ma mister, io non devo calciare in porta”.A quel punto Sarri ha replicato: “No, no, tanto tu della fase difensiva te ne sbatti i c******i, quindi vai a calciare in porta”. Quindi vi dico a voi, da un lato ha ragione, tanto Ronaldo non la fa, nella stessa comunicazione però c’è una cosa opposta. Perché io ti posso dire “Cristiano falla piano, guarda solo, non scattare, indirizza lì, e ti metti, così sai come dobbiamo fare”. Invece ha detto “a te non te ne frega un c***o, vai a calciare in porta”. La cosa giusta l’ha resa sbagliata. Se dici così a Ronaldo… se voglio io vado a fare due pesi. Ragazzi, è Sarri