Adani non ha dubbi: «Immobile merita di essere il capitano dell’Italia, ecco perchè»

Adani, l’ex difensore esprime il suo parere sulla nuova Italia di Luciano Spalletti soffermandosi su Immobile

Intervenuto alla Bobo Tv Daniele Adani, ha espresso il suo parere riguardo la nuova Italia di Luciano Spalletti che esordirà domani sulla panchina azzurra, soffermandosi su Immobile

PAROLE – Secondo me è in vantaggio Raspadori perché conosce la richieste del suo allenatore, anche se Zaccagni richiama di più le caratteristiche di Chiesa. Questa Italia mi convince, dobbiamo solo trovare fiducia, automatismo e il giusto spirito per aggredire la partita

IMMOBILE CAPITANO – Non possono esserci contenuti tecnico-tattici senza contenuti motivazioni. La Nazionale si sta unendo sotto questo profilo e sono tutti coinvolti. Immobile che ha detto di aver rifiutato l’Arabia anche per la Nazionale merita quella fascia