Acerbi, riecco il Genoa: l’andata il punto di rottura con la tifoseria

Acerbi ritrova il Genoa. Nella partita d’andata arrivò il gesto che segnò la rottura con la tifoseria della Lazio

Domenica alle 12.30, la Lazio scenderà in campo a Marassi contro il Genoa. Proprio quel Genoa che, come ricorda il Corriere della Sera, da avversario, il 17 dicembre, segnò la fine del rapporto idilliaco tra la tifoseria biancoceleste e Francesco Acerbi.

In quell’occasione, il difensore laziale andò in gol ed esultò zittendo il pubblico dopo i fischi all’annuncio della formazione. In quel momento arrivò il punto di rottura con il mondo Lazio che porterà all’addio a fine stagione.