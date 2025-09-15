Acerbi ricorda: «Vi spiego cosa è successo con la Lazio! Sull'Inter invece...» - Lazio News 24

Acerbi e il rapporto con la Lazio: «Incomprensioni con i tifosi, ma la chiamata dell’Inter è stata la svolta»

Nel suo nuovo libro autobiografico, intitolato Io, Guerriero, Francesco Acerbi si racconta a cuore aperto. Il difensore dell’Inter, oggi colonna nerazzurra e campione d’Europa con la Nazionale, ripercorre le tappe principali della sua carriera, compreso il periodo trascorso alla Lazio, che ha rappresentato una fase importante e, al tempo stesso, complessa del suo percorso umano e professionale.

Nel capitolo dedicato al passaggio all’Inter, avvenuto nell’estate del 2022, Acerbi rivela anche le difficoltà vissute negli ultimi mesi alla Lazio: «Alla Lazio, allenata da Sarri, non avevo avuto una stagione brillante. Con una parte della tifoseria c’erano state delle incomprensioni. Sapevo di essere arrivato a un bivio: accettare il declino o rimettermi in gioco. Ho scelto la seconda strada».

Le parole di Acerbi offrono uno spaccato lucido e sincero della sua esperienza con la maglia biancoceleste. Dopo anni da protagonista assoluto nella difesa della Lazio, il rapporto con alcuni settori del tifo si era incrinato, anche a causa di prestazioni al di sotto delle aspettative e di tensioni legate ad alcune sue dichiarazioni.

«Quando è arrivata la chiamata dell’Inter, molti hanno storto il naso – scrive Acerbi – C’era chi mi considerava un giocatore a fine corsa, troppo avanti con l’età. Ma io quella chiamata l’ho vissuta come un segnale, come una nuova opportunità. Non per dimostrare qualcosa agli altri, ma a me stesso».

Nel libro, Acerbi non nasconde di aver considerato altre ipotesi per il suo futuro, tra cui Napoli e Marsiglia, ma quando è arrivata la proposta dell’Inter, ha capito che era il momento giusto per voltare pagina: «La maglia nerazzurra l’avevo sempre affrontata con rispetto e un pizzico di soggezione. Ora toccava a me indossarla».

Nonostante le tensioni del passato, Acerbi non rinnega il suo legame con la Lazio, dove ha collezionato oltre 170 presenze in quattro stagioni e vinto una Coppa Italia e due Supercoppe. Un ciclo importante, che ha lasciato il segno nella sua carriera e che, nonostante tutto, rimane una parte fondamentale della sua storia.

Io, Guerriero promette di essere non solo un’autobiografia sportiva, ma anche un racconto di resilienza, cadute e rinascite. E la parentesi alla Lazio, con luci e ombre, rappresenta uno dei capitoli più intensi.