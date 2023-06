Acerbi: «L’Italia ha bisogno di un cambio generazionale, con giovani determinati»

Acerbi, il difensore dell’Inter rilascia alcune dichiarazioni al termine della partita di Nations dell’Italia contro l’Olanda

Ai microfoni della Rai al termine della sfida di Nations League tra Olanda e Italia, ha parlato Francesco Acerbi che rilascia queste dichiarazioni, ecco le sue parole

PAROLE – Il ricambio generazionale ci vuole in una Nazionale, non dimenticando il percorso fatto in questi anni. Sono contento del cambio generazionale, è logico che ci sia. Servono ragazzi giovani che abbiano voglia di emergere, dando loro la fiducia giusta anche nei momenti di difficoltà