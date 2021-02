L’orgoglio di Acerbi: «Vincere aiuta a vincere!» – FOTO

Le parole di Francesco Acerbi su Instagram. Il difensore biancoceleste è stato uno dei migliori del match contro il Cagliari

Ennesima prestazione imperiosa per Acerbi, che ha annullato Pavoletti per tutta la durata del match contro il Cagliari. Chiusure provvidenziali e anticipi perfetti, ma non solo.

L’assist di Milinkovic per Immobile nasce da un suo lancio millimetrico per la testa del Sergente. Queste le sue parole su Instagram: «Vincere aiuta a vincere e abbiamo dimostrato tutto il nostro valore!»