Acerbi Inter, il riscatto legato a un altro difensore? La situazione

Il riscatto di Acerbi da parte dell’Inter potrebbe essere legato al destino di un altro difensore centrale: i dettagli

Il riscatto di Acerbi da parte dell’Inter potrebbe essere legato al destino di un altro difensore centrale.

Infatti, come sottolineato dall’edizione online del Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Scalvini, anche se la concorrenza sarebbe a dir poco agguerrita, con Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City sul giocatore.

Ed ecco che, in caso di arrivo del giovane centrale dell’Atalanta, il riscatto dell’ex Lazio potrebbe non essere così certo e scontato, soprattutto per motivi di spesa e di ingaggio.