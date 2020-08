Acerbi: «Immobile merita tutto il bello, sente la Lazio sulla pelle»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida della Lazio con il Napoli. Ecco le sue parole

Ancora titolare, ancora pronto a stringere i denti a Napoli. Francesco Acerbi ha parlato del compagno di squadra Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport qualche minuto prima del calcio d’inizio del San Paolo.

«Ciro si merita tutto questo, ha già ricevuto un grande applauso da tutti noi quando abbiamo saputo che Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Meritatissimo, perché non solo è un grande attaccante e un bravissimo ragazzo nello spogliatoio, ma perché ha la Lazio addosso, soffre tanto quando la Lazio perde e ha l’aquila sulla pelle. Spero che questa sera riesca a fare almeno un gol per agganciare Higuain».