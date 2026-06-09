Acerbi verso il futuro: tra Serie A e proposte dall’estero, ecco quali sono le possibilità dell’ex centrale della Lazio

Il futuro di Acerbi, tutto pronto per l’addio all’Inter dopo tre stagioni di fedele servizio in nerazzurro: le ultime sull’ex Lazio

Il futuro di Francesco Acerbi è ancora tutto da scrivere. Il difensore centrale, a 37 anni, lascerà l’Inter dopo tre stagioni in nerazzurro e si prepara a intraprendere una nuova avventura nella parte conclusiva della sua carriera. La decisione dell’ex centrale della Lazio sarà fondamentale per definire il percorso finale di un giocatore che ha lasciato un segno importante in tutte le squadre in cui ha militato.

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Serie A: Genoa, Monza e Sassuolo tra le opzioni

Tra le squadre italiane interessate a Acerbi spicca il Genoa, che ha già avviato contatti con l’agente del giocatore per valutarne la fattibilità. Anche il Monza, neopromosso in Serie A e alla ricerca di rinforzi esperti per consolidare la rosa, segue con attenzione il profilo dell’ex Lazio. Il Sassuolo, squadra in cui Acerbi ha militato tra il 2013 e il 2018, rappresenta un’altra opzione concreta per un ritorno nel club emiliano. La scelta di continuare in Serie A permetterebbe al centrale di rimanere competitivo nel campionato italiano e di contribuire con esperienza e leadership ai club interessati.

Proposte dall’estero: Arabia Saudita nel mirino

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.it, Acerbi avrebbe ricevuto anche offerte dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, dove il difensore potrebbe ottenere un ingaggio importante per concludere la carriera. Questa alternativa offre la possibilità di un’esperienza economica e professionale rilevante, rappresentando una scelta diversa rispetto al proseguimento della carriera in Italia.

Nelle prossime settimane, l’ex difensore della Nazionale sarà chiamato a valutare attentamente le opzioni disponibili, decidendo se rimanere nel nostro campionato e contribuire con esperienza o cogliere la sfida internazionale per chiudere la carriera con un nuovo progetto. La decisione finale definirà l’ultimo capitolo di una carriera ricca di successi e prestigio.