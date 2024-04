Abraham a Dazn: «Vittoria e partita speciale, stasera festeggerò così»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il derby giocato contro la Lazio: le dichiarazioni

Tammy Abraham ha parlato così nel post gara di Roma-Lazio ai microfoni di Dazn.

SENSAZIONI – «Siamo soddisfatti, per me è una partita speciale, ma ora dobbiamo chiudere al meglio la stagione».

RIENTRO IN CAMPO – «Quando sono tornato in campo e il pubblico ha cantato il mio nome ho sentito un’emozione inspiegabile. Sono entrato però per aiutare la squadra».

DE ROSSI – «Veramente emozionale, potevi capire dalla sua voce l’importanza della gara e per noi era importante questo. Si sente ancora un giocatore dentro, siamo felici di lavorare insieme a lui».

FESTEGGIAMENTI – «Vado a cena con la mia famiglia, mangerò pasta con il pesto».