Abodi: «Bisogna cambiare il sistema. Ecco cosa serve per ripartire». Le parole del ministro italiano dello sport

Andrea Abodi, ministro dello sport, intervistato dal quotidiano La Verita, ha fatto il punto su alcune tematiche legate al campionato di Serie A. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non esistono formule magiche, ma intanto devono cambiare alcuni presupposti del sistema. Per questo ho appoggiato l’emendamento sulle rappresentanze calcistiche, anche se lo considero solo un primo passo di un processo che deve portare a perseguire in modo più efficace obiettivi sociali e competitivi. Sul piano tecnico, mi aspetto molti cambiamenti a livello di protocolli formativi per le scuole calcio, un’anticipazione anagrafica per il campionato Primavera, una ridefinizione degli organici delle seconde squadre, con meno fuori quota e più giovani italiani, e una più chiara missione sportiva affidata alle Leghe e ai rispettivi campionati. E vorrei si apprezzasse di più il talento dei singoli calciatori, troppo spesso sacrificato sull’altare degli schemi, che tolgono l’anima al calcio. Sono tutte cose che all’estero hanno già fatto: dobbiamo solo avere l’umiltà di imparare, contestualizzare e applicare. Per poi ripartire».