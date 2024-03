Abodi: «San Siro? Sarà difficile che possa ospitare Euro 2032, ecco perchè»

Abodi, il ministro dello Sport rilascia alcune dichiarazioni parlando dello stadio milanese in vista degli europei

A margine dell’evento Impianti e infrastrutture sportive: attori e processi è intervenuto Abodi il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli impianti italiani sportivi in vista di Euro 2032

PAROLE – La scelta dei cinque stadi per Euro 2032 avverrà nel 2026. Stiamo cercando di mettere in campo ulteriori strumenti finanziari da inserire eventualmente in una nuova norma. Milano nelle attuali condizioni non sarebbe in grado di ospitare il torneo. Si sta lavorando moltissimo anche per ospitare la finale di Champions League del 2027, il percorso da fare è tanto e si sta provando ad accelerare