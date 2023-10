Abodi: «La Lega vuole dimissioni di Gravina, la soluzione…»

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi non ha dubbi, ecco il suo pensiero circa la richiesta di dimissioni per Gravina

Dimissioni Gravina? Ecco il pensiero di Andrea Abodi. Il ministro per lo sport e per i giovani al termine della manifestazione Ceo for Life a Roma ha espresso la sua opinione sulla richiesta dei Parlamentari della Lega. In passato, anche il patron della Lazio Lotito si era espresso a favore.

DIMISSIONI GRAVINA – «Questa è una posizione della Lega e di altri parlamentari, ma in questo momento io mi sono concentrato sulle emergenze. Sono abituato a rispettare la posizione degli altri, tanto più dei partner- Il mio compito non è condividere un’opinione ma fare in modo che si possa trovare una soluzione a certe patologie emerse».