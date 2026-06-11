Connect with us

Hanno Detto

Abodi: «Non ho firmato la petizione contro Lotito! Lazio? Desidero una società in salute»

Published

2 giorni ago

on

By

Claudio Lotito 1 e1779717908118 2 1

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è intervenuto in merito alla situazione attuale in casa Lazio! Il suo pensiero

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha affrontato il tema del futuro Commissario tecnico della Nazionale italiana e ha espresso considerazioni anche sulla situazione attuale in casa Lazio. Secondo Abodi, il dibattito intorno alla guida tecnica azzurra e ai club di vertice non deve allontanare l’attenzione dai valori fondanti del calcio italiano, come la crescita dei giovani e la sostenibilità. Le sue parole evidenziano la volontà delle istituzioni di seguire da vicino il mondo sportivo nazionale. Di seguito le considerazioni riprese da alfredopedulla.com:

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas e Provedel e la lettera di Lotito

«Sono appassionato intimamente ma, anche in questo caso, visto il ruolo, devo cercare di contenermi. Se ho firmato la petizione contro Lotito? No, non l’ho firmata. Perché sono ministro. Altrimenti non lo so. Però sono un abbonato, tribuna Tevere. Se rinnoverò l’abbonamento? Sono sotto spese, devo fare economia e devo fare delle scelte. Se mi piacerebbe che vendesse? È una società quotata, non posso parlarne. A me piacerebbe una società in salute, anche nell’empatia e nel rapporto con la comunità. Se Lotito negli anni qualcosa ha fatto? Sicuramente sì. Abbiamo anche vinto diversi trofei, perché si vince insieme. Non è tutto in un segno il giudizio. Però, se nel calcio levi il cuore levi una parte importante».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×