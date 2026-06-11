Abodi: «Non ho firmato la petizione contro Lotito! Lazio? Desidero una società in salute»

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è intervenuto in merito alla situazione attuale in casa Lazio! Il suo pensiero

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha affrontato il tema del futuro Commissario tecnico della Nazionale italiana e ha espresso considerazioni anche sulla situazione attuale in casa Lazio. Secondo Abodi, il dibattito intorno alla guida tecnica azzurra e ai club di vertice non deve allontanare l’attenzione dai valori fondanti del calcio italiano, come la crescita dei giovani e la sostenibilità. Le sue parole evidenziano la volontà delle istituzioni di seguire da vicino il mondo sportivo nazionale. Di seguito le considerazioni riprese da alfredopedulla.com:

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«Sono appassionato intimamente ma, anche in questo caso, visto il ruolo, devo cercare di contenermi. Se ho firmato la petizione contro Lotito? No, non l’ho firmata. Perché sono ministro. Altrimenti non lo so. Però sono un abbonato, tribuna Tevere. Se rinnoverò l’abbonamento? Sono sotto spese, devo fare economia e devo fare delle scelte. Se mi piacerebbe che vendesse? È una società quotata, non posso parlarne. A me piacerebbe una società in salute, anche nell’empatia e nel rapporto con la comunità. Se Lotito negli anni qualcosa ha fatto? Sicuramente sì. Abbiamo anche vinto diversi trofei, perché si vince insieme. Non è tutto in un segno il giudizio. Però, se nel calcio levi il cuore levi una parte importante».