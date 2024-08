Abodi: «Lotito? Avere posizioni diverse fa parte del gioco. In Parlamento…» . Le parole del Ministro dello Sport

Il Ministro per lo sport Andrea Abodi ha parlato attraverso le pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport riguardo l’attivismo dell’onorevole Mulé e delle altre personalità all’interno del sistema calcio.

PAROLE– «Lotito? Avere posizioni diverse fa parte del gioco. In Parlamento sono presenti un presidente e un amministratore delegato di società, circostanze che possono verificarsi. Lotito esercita le sue funzioni in un certo modo internamente e esternamente, Galliani in un altro sia dentro sia fuori ».