Abodi: «Juve rinata dopo la Serie B. Rateizzazione? Sono contrario»

Andrea Abodi – Ministro dello Sport – ha parlato del caso Juve e della rateizzazione in Serie A. Le sue dichiarazioni

No all’emendamento al Decreto Aiuti quater sulla rateizzazione in 60 rate senza sanzioni dei versamenti fiscali e contributivi delle società sportive di Serie A. A confermare questa notizia è il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Le parole riportate dall’Ansa.

LE PAROLE – «Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L’opinione pubblica non capirebbe».

JUVE – «Mi trovo in mezzo tra la procura ordinaria e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità».