Abodi difende gli arbitri: «La legge italiana deve tutelarli maggiormente»

Le parole di Andrea Abodi, ministro dello Sport, sulle aggressioni agli arbitri: «La legge italiana deve tutelarli maggiormente»

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Il Messaggero difendendo gli arbitri di Serie A.

PAROLE – «Bisogna anticipare la cronaca con qualcosa di più incisivo e convincente. Anche la legge dello Stato deve riconoscere uno status agli arbitri non lontano da quello del pubblico ufficiale. Non sarà facile equipararli, ma non possiamo considerarli esclusivamente dei tesserati federali. Dobbiamo ripristinare delle condizioni umane per l’arbitro senza le quali non si gioca».