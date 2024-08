Abdulhamid Roma, Jorge Jesus: «La sua partenza non ci indebolisce, ecco perché». Le parole dell’allenatore dell’Al Hilal

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Al Hilal Jorge Jesus ha parlato del trasferimento del terzino Abdulhamid alla Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico non è sembrato dispiaciuto, anzi, è parso come se non gli importasse per niente del suo ex difensore. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abdulhamid partirà a breve. Ed onestamente la sua partenza non andrà a indebolire molto la nostra squadra».