Abbonamenti Lazio: domani ultimo giorno, si può chiudere a questa cifra

Abbonamenti Lazio: domani sarà l’ultimo giorno in cui si potrà sottoscrivere una tessera. Si può chiudere a questa cifra

Ultime 24 ore per sottoscrivere l’abbonamento della Lazio per la stagione 2022-2023. Domani alle ore 19 si chiuderà la campagna abbonamenti per far spazio alla vendita dei biglietti di Lazio-Bologna, in programma domenica all’Olimpico.

Ad oggi sono state staccata 21.900 tessere ma il club biancoceleste conta di arrivare a cifra tonda (22.000) e chiudere in bellezza una campagna abbonamenti che non si vedeva da anni.