Abbonamenti Lazio 2024/25, SCOPPIA la CONTESTAZIONE. Clima pesante, i TIFOSI si scagliano così contro Lotito

Abbonamenti Lazio 2024/25, scoppia la contestazione da parte dei tifosi biancocelesti: nel mirino c’è sempre la società

E’ stato annunciato ieri il lancio degli abbonamenti per la stagione 2024/25 in casa Lazio, con l’inizio delle vendite che avrà luogo nella giornata di lunedì in un clima tutt’altro che semplice.

Come sottolinea anche Il Messaggero, la notizia è arrivata in un momento di forte contestazione da parte del popolo biancoceleste, che punta nuovamente il dito verso Lotito e la società. Difficile replicare i 30.300 dello scorso anno, visto che in molti stanno decidendo di non rinnovare, tra chi dice che «Chi si abbona è complice» e chi invece pensa che «Ci vuole coraggio».