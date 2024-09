Abbonamenti Lazio, è il TERZO dato più ALTO dell’era Lotito! I NUMERI

Abbonamenti Lazio, è il terzo dato più alto dell’intera era Lotito. I numeri e i dettagli della campagna di questa stagione

Come spiega Il Messaggero, la campagna abbonamenti della Lazio è ufficialmente riaperta per l’ennesima volta in questa stagione. Attualmente il numero di abbonati è pari a 27.800 tessere, terzo dato più alto dell’intera era Lotito.

Per quanto riguarda i mini abbonamenti per le gare di Europa League, invece, la vendita dovrebbe partire dalla prossima settimana, alla chiusura di quelli per il campionato.