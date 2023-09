Abbonamenti Champions League Lazio, il dato aggiornato. Ultime

Abbonamenti Champions League Lazio, prosegue a gonfie vele la sottoscrizione delle tessere: il dato aggiornato

Contestualmente agli abbonamenti per il campionato, in casa Lazio sono aperti anche i tesseramenti per le tre gare casalinghe del girone di Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono finora 17.500 le tessere sottoscritte: c’è tempo fino al 12 settembre alle 23 e dalle 12 del giorno seguente si porranno acquistare i biglietti singoli.