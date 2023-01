Abbate su Vecino: «Mai scritto che ha voglia di andare via dalla Lazio»

Il giornalista, Alberto Abbate, ha parlato dell’ipotetica partenza di Vecino dalla Lazio. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Radiosei Alberto Abbate ha parlato della situazione di Vecino alla Lazio . Ecco cosa ha detto il giornalista:

PAROLE– «Su Vecino confermo tutto quello che ho scritto. Mai scritto che ha voglia di andare via dalla Lazio, il giocatore ha un malessere che si porta dietro dal Mondiale, è il club che sta facendo delle riflessioni. L’agente conferma il malessere del suo assistito, il giocatore probabilmente non ha neanche letto il pezzo. Vecino ha una piccola contrattura al momento, ha parlato con Lotito della sua situazione, non c’è niente di sconvolgente. Sono in corso valutazioni da parte del club per trovare una soluzione al fine di sbloccare il mercato »