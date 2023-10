Abbate su Zaccagni: «L’infortunio alla caviglia sta migliorando e raggiungerà Coverciano»

Abbate, il giornalista ha parlato ai microfoni di Radiosei facendo il punto sul giocatore biancoceleste e non solo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista del Messaggero Abbate il quale rilascia alcune dichiarazioni, tra cui Zaccagni ecco le sue parole

PAROLE – Zaccagni stamattina ha fatto cure fisioterapiche a Formello. Visto che la caviglia sta meglio, nel pomeriggio dovrebbe raggiungere il ritiro della Nazionale italiana. Non so se anche domani farà cure direttamente nel ritiro, comunque il giocatore sta meglio, altrimenti non avrebbe ricevuto l’ok da parte dello staff della Lazio. Per preservare Vecino invece, c’è bisogno di una gestione oculata. Al netto del suo impegno nella Nazionale, me lo aspetto in panchina col Sassuolo alla ripresa, per poi averlo fresco contro il Feyenoord. Immobile dovrebbe rientrare martedì prossimo in campo. Stessa gestione, anche se per problematiche diverse, per Luis Alberto e Provedel

Gila non ha ancora giocato mezzo minuto, ovviamente non può essere contento. Sarri lo stima e pensa che possa crescere, il giocatore vuole giocare per farlo. Lo spagnolo preferirebbe andare a farsi le ossa altrove, c’era la proposta del Verona questa estate, ma ci sono anche Rayo Vallecano ed Espanol alla finestra. Bisognerebbe capire, in caso di cessione in prestito, che tipo di strategia adotterebbe la Lazio per sostituirlo. E’ chiaro che passare ad un profilo che non ha mai lavorato con Sarri (si parla di Guarino) significherebbe ricominciare a gettare le basi per un nuovo calciatore. Anche Guarino zero presenze ad Empoli, come Gila con la Lazio