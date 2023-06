Abbate: «Sarri vuole Torreira, mentre Paredes invece è il piano B»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei rilascia alcune dichiarazioni parlando del mercato della Lazio soffermandosi su Torreira

PAROLE – Sarri vuole Torreira, ma dipende dal Gala. Paredes alternativa. Marcos Leonardo? Distanze ridotte. Paredes è un’opportunità: contratto in scadenza fra un anno e disponibile a spalmarsi l’ingaggio. Il concetto però è che Torreira è il preferito di Sarri (che aveva indicato anche Rovella) ma Fabiani ha bloccato Paredes per tenerselo come alternativa. Può diventare un’azione di disturbo per il Galatasaray, visto che proprio il club turco ha scelto l’argentino per sostituire Torreira in caso di partenza

La Lazio vuole provare a portare a Roma Torreira, anche se la strategia dialettica del suo agente non è stata un aiuto per il club biancoceleste, considerando che ha parlato apertamente di cifre, sbandierandole. Torreira comunque rimane in pole position, la trattativa è avviata. Paredes, paradossalmente, verrebbe alla Lazio a cifre inferiori. Lucas Vazquez è un giocatore che piace molto a Sarri. Ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Berardi, ma potrebbe essere tatticamente una sorta di Callejon. C’è un confronto continuo fra la società e Sarri

Sarri dovrà pazientare, la Lazio non vuole farsi prendere per il collo sul mercato. Tutti i club vogliono fare i loro interessi. Ad esempio, proprio per Torreira, la Lazio ha l’obiettivo di prenderlo a 8 milioni più 2 di bonus. Bentancour non porterà al Galatasaray un’offerta da 12 milioni. Il budget della Lazio è di circa 55-60 milioni. Va detto che è un discorso molto generico: in questo momento è fondamentale la battaglia per i diritti televisivi. E’ difficile da spiegare, ci sono tanti fattori tecnici, ma certo la Lazio non può fare il passo più lungo della gamba

Marcos Leonardo? Ancora non si è arrivati a dama, l’offerta è di 12 milioni e la richiesta si è abbassata a 15. Si tratta, la Lazio sta continuando a fare valutazioni sul giocatore, che ha grandissimo talento ma come tutti i sudamericani c’è l’incognita dell’adattamento. Alternative? Amdouni, che mi sembra più pronto sotto alcuni punti di vista

Milinkovic? La Juventus non ha, in questo momento, di muoversi per lui. Giuntoli – promesso sposo dei bianconeri – non vuole Sergej e non lo prenderà. Berardi? Si è complicato, ma non chiuso. Una volta che il Sassuolo sistemerà Frattesi, la tireranno per le lunghe anche con Berardi per cercare di ottenere il massimo. Per lui ci sono stato contatti importanti, in settimana, con l’agente