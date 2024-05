Abbate PUNTUALIZZA: «Luis Alberto? Lotito è stato chiaro e chiede QUESTA CIFRA»

Abbate, il giornalista del Messaggero fa il consueto punto sulla Lazio soffermandosi sullo spagnolo: le sue parole

PAROLE – Sarri molto diplomatico, anche perché è ancora sotto contratto con la Lazio, Emblematico il passaggio sulle dimissioni e l’insoddisfazione latente dal mercato estivo. Lui temeva che quelli della vecchia guardia non potessero andare oltre ciò che hanno fatto la stagione precedente. Per questo voleva aggiungere titolari, specialmente in attacco (Berardi). Ricci il regista, Frattesi l’uomo di corsa. Il resto è storia

Luis Alberto? La Lazio ha rifiutato 11 milioni dall’Al Duhail, Lotito nel vuole 15 per chiudere l’operazione. Se il presidente non tirerà troppo la corda, credo si possa arrivare a dama. La cessione di Luis permetterebbe alla Lazio di risparmiare tanti soldi, visto che il contratto attuale è fino al 2028. Una trentina di milioni, circa. Mi auguro che la Lazio possa buttarsi a capofitto su Colpani non appena archiviata la situazione Luis Alberto. Vedremo quali saranno le strategie, perché la Lazio potrebbe anche riversare la cifra ottenuta dallo spagnolo per prendere un attaccante. La priorità, adesso, è definire proprio la sua cessione