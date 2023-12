Abbate: «Per il Frosinone Romagnoli va verso il forfait, Immobile e Luis Alberto rischiano un mese di stop»

Abbate, il giornalista fa il consueto punto della situazione in casa Lazio a pochi giorni dalla gara casalinga con il Frosinone

PAROLE – «Luis Alberto e Immobile rischiano di rimanere fuori un mese. Immobile ha fatto accertamenti il 24, ma ne farà altri prossimamente. Al momento è in dubbio anche per la Supercoppa. Luis Alberto, quasi certamente uno stiramento all’adduttore sinistro. Anche per lui, probabile un mese di stop. Kamada? Non c’è ancora la certezza della sua partecipazione alla Coppa d’Asia. So che la Lazio si sta guardando intorno, sia per le cessioni (Basic) ma anche per le entrate. Kamada è sul mercato, nonostante le smentite di rito. La società è in cerca di una mezzala. Se davanti dovesse presentarsi un’opportunità, penso che la Lazio prenderebbe un esterno e non un centravanti. Parliamo di giovani talenti, fra cui Pierre Dwomoh»

«Romagnoli? Non c’è una ricaduta. E’ lo stesso polpaccio per cui rischiò l’operazione ai tempi del Milan. Il giocatore non vuole forzare i tempi, appena ha sentito fastidio si è fermato di nuovo. Tecnicamente è a disposizione per il Frosinone, ma non credo scenderà il campo. Gli esami hanno escluso lesioni»