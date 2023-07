Abbate: «Milinkovic? Non c’è nessuna offerta araba. Berardi è complicato»

Abbate, il giornalista fa il punto sul mercato della Lazio ai microfoni di Radiosei soffermandosi su Milinkovic e Berardi

Intervistato da Radiosei, Abbate fa il punto sulla situazione inerente al calciomercato della Lazio, analizzando in modo particolare la questione Berardi e Milinkovic.

PAROLE – Nessuna offerta saudita per Milinkovic. Berardi complicato, ma Sarri e Lotito insistono, Il discorso Berardi si è complicato nelle ultime settimane. Lotito aveva predisposto operazioni bancarie per chiudere l’affare, con gli agenti ci sono sempre stati contatti. Il giocatore per muoversi dal Sassuolo aveva chiesto un ingaggio superiore a quello offerto e adesso, la questione è abbastanza complicata. Lotito vorrebbe prenderlo, ma il Sassuolo chiede oltre 30 milioni di euro e il giocatore spara alto sull’ingaggio. E’ chiaro che mette le mani avanti, ma non ha mollato affatto. Sarri insiste e i contatti con gli agenti sono proseguiti anche ieri sera

Per Marcos Leonardo il Santos vuole che la Lazio alzi l’offerta di 13 milioni più bonus, ma non è un caso che la Lazio stia sondando altre piste (fra cui Sanabria). Verissimo anche l’interessamento per André Silva, ma lì c’è l’ostacolo ingaggio (stesso ostacolo di Zaha). L’agente dell’ivoriano chiede 10 milioni di commissioni, è come ‘comprarlo’. L’ipotesi più concreta è Marcos Leonardo. Sarri vuole Berardi, è disposto ad attendere. Ha detto ‘no’ ad Orsolini e Politano. Continuo a credere che Lotito farà di tutto per cercare di portarlo a Roma. Quando la Lazio, settimane fa, era molto ottimista lo era perché si aspettava che Berardi facesse un po’ di pressione sul Sassuolo per accelerare i tempi

Milinkovic, la Lazio questa offerta saudita da 38 milioni non l’ha ricevuta. Ci sono dei corteggiamenti a livello di ingaggio, per il giocatore. L’agente e Milinkovic non vogliono cedere a questi corteggiamenti perché aspettano la Juventus. Al momento i bianconeri non hanno intenzione di affondare il colpo, ma possono eventualmente presentarsi ad agosto con offerte più basse. L’accordo con la Juventus del giocatore è di circa 6 milioni a stagione. Nell’ultimo vertice è stato detto a Sarri che si ripartirà con Sergej senza l’offerta adeguata. Se dovesse arrivare partire il primo obiettivo rimane Zielinski