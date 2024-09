Abbate: «I prezzi di Lazio Verona SONO FOLLI e non corrispondono agli altri match» - Lazio News 24

Abbate, il giornalista analizza la situazione in casa Lazio soffermandosi in modo particolare alla questione biglietti con il Verona

A pochi giorni dalla gara interna della Lazio contro il Verona, a far discutere è la tematica relativa al prezzo folle dei biglietti del match. Ad esprimere il suo parere a riguardo e non solo, ci pensa a Radiosei il giornalista Abbate

PAROLE – C’è un rincaro di tutti i prezzi del sistema calcio, in tutta Europa fra l’altro. I tifosi però sono tornati in massa allo stadio, in tutti i paesi, nonostante la differenza dei prezzi fra l’una e l’altra nazione. I prezzi per Lazio-Verona per me sono folli e non corrispondono al costo di altre partite simili. Per la questione abbonamento, la media è di 15 euro a partita. 15,52 per la precisione. Per Lazio-Hellas solo 2.400 biglietti venduti, ma era abbastanza scontato purtroppo

Obiettivi? Se non si fissano si vince sempre. L’obiettivo va fissato per raggiungerlo. Quando Lotito parla di spese crescenti, è evidente che il riferimento sia globale e non alla Lazio. Ballottaggi aperti per Baroni: Gila-Patric quello in difesa, dove vedo in vantaggio Gila. Marusic avanti su Lazzari, Noslin e Isaksen è il ballottaggio principale con Tchaouna che parte dietro al momento