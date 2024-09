Abbate: «Capisco il MALUMORE dei tifosi sui prezzi di Lazio Verona ma è chiaro...»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei analizza e commenta le tematiche di casa Lazio a partire dai prezzi per il match di lunedì

PAROLE – Capisco che ci sia malumore dei tifosi nei confronti della politica dei prezzi per Lazio-Verona.

Servirebbe una spiegazione, anche se credo sia legato alla priorità che il club ha scelto di dare a chi ha sottoscritto la tessera.

Non c’è nessun caso Provedel, ci sono due portieri forti e come accade in ogni squadra, se il titolare fa degli errori nasce un duello con il vice. Non capisco cosa significa che Provedel vada protetto, ha fatto due errori e può essere criticato come qualsiasi altro calciatore. Non viene messa in dubbio la titolarità, semplicemente non sta vivendo un buon periodo e si può creare una concorrenza. Dire che Provedel sia sotto esame e sostenere che ora deve uscirne con la sua personalità non vuol dire metterlo in crisi. Lui ha tutte le attenuanti del caso, ma non c’è una titolarità che cade dal cielo. Lui è sotto esame solo perchè ha iniziato male, poi c’è un discorso che riguarda le scelte di mercato e l’esigenza di valorizzare anche Mandas. Il greco deve crescere anche giocando