Abbate: «Ballottaggio Kamada-Guendouzi per la Juve? Sarri...»

Abbate, il giornalista si proietta sulla supersfida di Torino con le ultime di formazione e parla anche di Zaccagni a Radiosei

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale parla dei dubbi di formazione in vista della gara contro la Juventus, e di Zaccagni

PAROLE – Zaccagni? Capisco che le buone prestazioni spingano a chiedere un rinnovo. Ci sono stati dei colloqui, le parti si dovevano aggiornare dopo la fine del mercato. Sono passati 13 giorni e onestamente il fatto che il procuratore intervenga con quelle dichiarazioni, è fuori luogo. Giusto chiedere un adeguamento, ma non tollero la modalità con qui questo viene richiesto. Giuffredi non è nuovo a queste frasi, queste uscite. Il primo della lista è Felipe, per la Lazio, per quanto riguarda i rinnovi. Scenari? Con i tempi che deciderà il club, si affronterà anche il contratto di Zaccagni. Purtroppo credo che l’atteggiamento di Luis Alberto abbia aperto la strada per altri. Non capisco però, perché Giuffredi se ne esca così a pochi giorni dalla fine del mercato. Tra l’altro, Giuffredi ha anche Casale nella Lazio (ed Hysaj, ndr

Super ballottaggio per sabato, Guendouzi-Kamada. Sarri non ha ancora sciolto le riserve, deve decidere se mantenere il centrocampo più rodato o inserire il francese dal 1′. Il francese ha mostrato una condizione invidiabile in questa settimana, ma d’altra parte il giapponese garantisce qualità offensive oltre al grande ordine. Sarà staffetta, verosimilmente, ma credo che il tecnico ripartirà dalle certezze