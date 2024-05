Abbate a Radiosei: «Luis Alberto? Ecco quando si chiuderà la trattativa, Tudor invece è ARRABBIATO per una cosa»

Abbate, il giornalista fa il consueto punto della situazione della Lazio soffermandosi sullo spagnolo e sul tecnico

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale come di consueto fa il punto giornaliero sulla Lazio e rilascia particolari dichiarazioni su Tudor e Luis Alberto

PAROLE – E’ grave ciò che è successo. Tutta questa storia è triste. Il problema non è chi ha ragione e chi ha torto, ma come è stata gestita la vicenda. Tudor continua a monitorare gli eventi, è rimasto deluso dalla mancata permanenza di Kamada, ma non c’è nessuna svolta drastica rispetto al suo addio. C’è senz’altro un altro centrocampista in entrata, vista l’uscita di Kamada. In questo momento restano tutti gli altri centrocampisti, poi – come ha detto Fabiani – Guendouzi parte solo in caso di offerta importante

Luis Alberto, ballano spicci, differenze minime. Per il bene di tutti la situazione dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. Spero che non si giochi ulteriormente d’azzardo, ecco. Lotito vuole che lo spagnolo rinunci a dei soldi che deve ancora prendere dalla Lazio per accettare un’offerta inferiore alle sue aspettative. Pedro? Trattative in corso per risolvere il contratto. Lui non ha nessuna intenzione di rinunciare al prossimo anno di contratto nel caso in cui non trovasse una squadra pronta a rilevare il suo cartellino. Fabiani non avrebbe mai voluto rinnovare il contratto di Felipe Anderson o Luis Alberto, la volontà era di Lotito

Amrabat? La reputo una trattativa impossibile visto l’ingaggio del giocatore