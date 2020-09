La Lazio cerca un centrale difensivo: tra i nomi anche Umtitie Bornauw.

Simone Inzaghi vorrebbe un giocatore pronto per la difesa, la società dal canto suo tenta pure di ringiovanire il reparto. Per questo il profilo di Bornauw del Colonia e ancora in auge. A Barcellona c’è Samuel Umtiti: se gli spagnoli sono disposti a darlo in prestito e partecipare all’ingaggio (4 milioni di euro), il francese potrebbe essere un’opportunità. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.