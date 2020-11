Zenit, un altro ritorno in attacco: Malcom in gruppo

Zenit, altro recupero in vista della Lazio: si allena Malcom

Uno Zenit con molta più qualità in fase offensiva, sarà quello che affronterà la Lazio a Roma all’Olimpico martedì sera per la quarta giornata del gruppo F di UEFA Champions League. I russi continuano ad allenarti sotto la guida di mister Semak in vista della gara di campionato in programma domani alle ore 14.30 italiane contro l’Akhmat Grozny. Da ieri, sul prato verde è sceso anche l’ex Barcellona Malcom, infortunato nella gara di andata coi biancocelesti terminata 1-1 alla Gazprom Arena. L’ex promesso sposo della Roma ha già colpito una squadra italiana nella più prestigiosa competizione continentale, siglando una rete a San Siro all‘Inter in maglia blaugrana nell’1-1 del novembre 2018. Se non ci saranno sorprese dai tamponi anteriori alla partenza per la Capitale, dunque, il calciatore dovrebbe mettere minuti nelle gambe in campionato per poi scendere in campo per la prima volta – martedì sera – nello stadio che avrebbe potuto essere la sua casa.