Zenit, Lovren torna all’Olimpico. L’ultima volta fu pioggia di reti

Dejan Lovren torna all’Olimpico da avversario della Lazio questa sera alle ore 21. Il difensore croato, tra gli elementi d’esperienza dei russi con capitan Dzyuba e l’affidabile Zhirkov, è già stato protagonista, ma in negativo, nell’impianto capitolino. Infatti, nel maggio 2018 Lovren sfidò la Roma con il Liverpool nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League. Titolare assieme a van Dijk, il centrale difensivo subì assieme ai compagni ben 4 reti dai giallorossi, uscendo molto confuso a fine partita. Per fortuna dei Reds la sconfitta non costò il passaggio del turno e nello specifico alla finale della massima competizione continentale. Oggi però, il trentunenne è il leader carismatico della difesa del club di San Pietroburgo, e si augura in un risultato diverso.