Zeman: «Il mio futuro? Mia moglie vorrebbe che andassi in pensione...»

Zeman, L’ex tecnico della Lazio oggi compie 76 anni e ai microfoni de Il Centro ha parlato del suo possibile futuro

FUTURO – Oramai non mi pesano più gli anni, da un po’ di tempo mi sono tranquillizzato. Continuo a fare quello che mi piace con la voglia di creare qualcosa di interessante. Cosa ne pensa mia moglie Chiara? Mi ha suggerito molte volte di smettere, ma io non ho alcuna intenzione di andare in pensione. Se restassi fermo a casa mi annoierei da morire, quindi cerco di rendermi utile a chi abbia voglia di imparare