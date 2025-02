Zeman, l’ultimo bollettino medico chiarisce le condizioni dell’ex tecnico della Lazio: è stabile

Condividi via email

Zeman, l’ex allenatore è stato ricoverato ieri mattina in codice rosso presso il Policlinico Gemelli. Le sue condizioni

Zdenek Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma, è ricoverato da ieri mattina in codice rosso presso il Policlinico Gemelli. Il boemo si trova in terapia intensiva ed al momento le sue condizioni sono stabili. Di seguito l’ultimo bollettino medico riportato da Il Corriere dello Sport:

BOLLETTINO MEDICO – «Zeman ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus. È stata confermata terapia antiaggregante e anticoagulante. Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Vigile e collaborante. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici».