Zebina: «Finire dietro la Lazio sarebbe un problema». Ecco le parole dell’ex giocatore francese di Roma e Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex giocatore, Jonathan Zebina, ha parlato in vista del match tra Roma e Juve, entrambe sue ex squadre. Ecco le sue parole:

PAROLE– «La Roma è favorita e spero che vinca questa partita. Gli servono punti e finire dietro la Lazio sarebbe un problema come lo è sempre stato. La Roma ha anche speso il doppio dei biancocelesti. La Lazio aveva vinto lo scudetto l’anno prima e non si poteva avere uno scenario più teso. Mi sono sentito molto da solo e non ringrazio nessuno »