Zazzaroni durissimo dopo la protesta dei tifosi: «La Lazio sta morendo. Lotito non ha compreso la gravità della cosa!»

Ivan Zazzaroni tramite il suo editoriale si è soffermato sulla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito: la sua analisi

La protesta dei tifosi della Lazio continua a far discutere. Dopo la maxi manifestazione che ha portato oltre 25mila sostenitori biancocelesti in strada contro Claudio Lotito, anche Ivan Zazzaroni ha dedicato un editoriale molto duro alla situazione del club sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il direttore ha analizzato la frattura sempre più evidente tra la proprietà e una parte larghissima del popolo laziale, soffermandosi soprattutto sul tema dell’identità e del senso di appartenenza. Le sue parole:

«Inutile girarci intorno, la Lazio sta morendo. E sta morendo perché un contenitore, svuotato dal sentimento, non è altro che una scatola. Non so se Claudio Lotito abbia compreso di che gravità e portata è la frattura che si è prodotta con la parte di città che tifa per la squadra che fu di Pulici, Chinaglia, Maestrelli e Beppe Signori, ma se non l’ha capito possono venirgli incontro le voci, le fotografie e le immagini della manifestazione di protesta del tifo biancoceleste. È una sorta di specchio.

Ci si osserva e ci si riconosce in qualcosa che ci somiglia o che ci fa vibrare. Quando non ci si riconosce e niente più vibra e ci smuove, lo specchio si rompe e il rischio di ferirsi o attirare ulteriori guai diventa insostenibile. L’appartenenza è alla base del successo popolare del calcio. Senza gente, un pallone non rotola. A Roma lo hanno capito prima di tutti, ma non è affatto detto che altri non si trovino a seguire o imitare presto l’esempio».

La manifestazione, secondo l’analisi di Ivan Zazzaroni, ha avuto un valore simbolico molto forte anche perché ha coinvolto tifosi lontani dalle logiche del tifo organizzato. Una mobilitazione ampia, trasversale, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso sentimento di protesta. Un messaggio chiaro, che arriva nel pieno di una fase delicatissima per l’ambiente biancoceleste.

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