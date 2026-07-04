Floriani Mussolini nel mirino del Cagliari! Sondaggio dei rossoblù: la Lazio riflette

Floriani Mussolini Cagliari, primo sondaggio per il prestito dell’esterno reduce dal prestito alla Cremonese. La posizione della Lazio

Il futuro di Romano Benito Floriani Mussolini potrebbe diventare uno dei temi da seguire con maggiore attenzione in casa Lazio. Dopo la stagione vissuta con la maglia della Cremonese, il giovane esterno è rientrato a Formello, ma la sua permanenza in biancoceleste non è ancora una certezza. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il Cagliari avrebbe già effettuato un sondaggio per capire i margini di un’eventuale operazione.

La società rossoblù starebbe valutando il profilo del classe 2003 come possibile rinforzo per la fascia, con l’idea di lavorare su una formula in prestito. Una soluzione che permetterebbe al giocatore di continuare il proprio percorso di crescita in Serie A, trovando spazio e continuità in un contesto ambizioso e attento alla valorizzazione dei giovani.

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Floriani Mussolini, il rientro alla Lazio dopo la Cremonese

Il ritorno di Romano Floriani Mussolini alla Lazio arriva dopo un’annata importante alla Cremonese, esperienza che gli ha consentito di accumulare minuti, responsabilità e maggiore maturità. Proprio la crescita mostrata nell’ultima stagione rende ora più delicata la valutazione del club biancoceleste.

La Lazio dovrà infatti decidere se trattenere il giocatore a Formello per inserirlo nelle rotazioni oppure se aprire a una nuova cessione temporanea. Il Cagliari, dal canto suo, osserva la situazione con interesse e potrebbe provare ad approfondire i contatti qualora arrivasse un’apertura da parte del club capitolino.

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Floriani Mussolini Cagliari, il possibile veto di Gattuso

La decisione finale, però, potrebbe dipendere anche dalle valutazioni tecniche di Gattuso. Il nuovo allenatore della Lazio potrebbe voler osservare da vicino Romano Floriani Mussolini durante questa fase di preparazione, prima di dare il via libera a qualsiasi ipotesi di uscita.

Non è escluso, infatti, che il tecnico decida di mettere un veto sulla partenza del giocatore. La crescita dell’esterno non è passata inosservata e la Lazio potrebbe considerarlo una risorsa utile per la nuova stagione. In questo scenario, il sondaggio del Cagliari resterebbe per il momento una manifestazione d’interesse, senza trasformarsi subito in una trattativa avanzata.

Il dossier Floriani Cagliari resta quindi aperto. I rossoblù hanno mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione, mentre la Lazio prende tempo e valuta il percorso migliore per il proprio giocatore. Molto dipenderà dalle indicazioni di Gattuso, dalla volontà del club biancoceleste e dalle eventuali garanzie tecniche che il Cagliari potrà offrire.