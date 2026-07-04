Gila vicino al Milan, conferma Fabrizio Romano! Amorim in contatto con il difensore

Gila Milan, sorpasso sul Napoli e accordo con il giocatore spagnolo classe 2000 della Lazio: ecco cos’ha riportato oggi Fabrizio Romano

Mario Gila è diventato uno dei nomi più caldi di questa fase di calciomercato e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan avrebbe compiuto un passo deciso nella corsa al centrale spagnolo. Nelle ultime ore il club rossonero avrebbe superato la concorrenza del Napoli, trovando un accordo con il giocatore.

Per Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione, una proposta importante che conferma la volontà del Milan di puntare con forza sul difensore. L’intesa con il calciatore rappresenta un passaggio fondamentale, ma non ancora quello definitivo: ora il Diavolo dovrà provare a convincere la Lazio a lasciarlo partire.

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Gila, la Lazio deve ancora dare il via libera

Il nodo principale resta il club biancoceleste. Mario Gila è sotto contratto con la Lazio e la società capitolina non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione. Il Milan, dopo aver ottenuto il gradimento del giocatore, dovrà quindi avviare la parte più complessa dell’operazione: trovare un accordo economico con la dirigenza laziale.

Per la Lazio, la situazione è delicata. Da un lato c’è la possibilità di incassare una cifra importante per un difensore cresciuto molto nelle ultime stagioni, dall’altro la necessità di non indebolire un reparto che resta centrale nel progetto tecnico. La posizione del club di Formello sarà decisiva per capire se l’operazione potrà davvero chiudersi in tempi brevi.

Gila Milan, Amorim decisivo nei colloqui

Un ruolo importante nella trattativa sarebbe stato giocato da Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero. Sempre secondo quanto riportato da Romano, l’allenatore del Milan sarebbe stato coinvolto direttamente nei colloqui con Mario Gila, così come già avvenuto per l’arrivo di Goncalo Ramos.

La presenza dell’allenatore nelle conversazioni con il difensore avrebbe avuto un peso nella scelta dello spagnolo. Amorim avrebbe illustrato al giocatore il progetto tecnico rossonero, spiegando il ruolo che potrebbe avere nella nuova squadra. Un dettaglio non secondario, soprattutto in una trattativa in cui il Napoli sembrava inizialmente in corsa con grande convinzione.

La pista Gila Milan è dunque entrata in una fase molto avanzata, ma resta ancora da completare. L’accordo con il difensore c’è, la volontà del giocatore sembra chiara e il progetto tecnico rossonero lo avrebbe convinto. Ora, però, tutto passa dalla trattativa con la Lazio.