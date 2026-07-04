Icardi Lazio, suggestione clamorosa per l’attacco! I costi però sono altissimi

Icardi Lazio, la voce dall’estero accende il mercato ma ci sono i paletti economici da rispettare per la dirigenza biancoceleste

Una suggestione di mercato arriva dall’estero e riguarda la Lazio. Secondo quanto riportato da TransferFeed, il club biancoceleste avrebbe inserito Mauro Icardi tra i profili monitorati per rinforzare l’attacco. Il nome dell’argentino, ex Inter e reduce dall’esperienza al Galatasaray, viene accostato alla società di Claudio Lotiti!

Al momento, però, la pista va trattata con grande prudenza. Icardi è senza contratto dopo la fine della sua avventura in Turchia e, a 33 anni, avrebbe il desiderio di tornare in Italia. Su di lui ci sarebbero anche interessamenti da parte di club brasiliani e arabi: una concorrenza che potrebbe rendere ancora più complesso qualsiasi tentativo da parte della Lazio.

Icardi Lazio, l’ostacolo principale resta l’ingaggio

Il problema più grande, in caso di reale interesse, sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Mauro Icardi al Galatasaray percepiva circa 10 milioni di euro netti a stagione: una cifra molto distante dai parametri attuali della Lazio e difficilmente sostenibile per gran parte delle squadre di Serie A.

Per questo motivo, l’ipotesi di vedere l’ex capitano dell’Inter a Formello appare oggi estremamente complicata. Anche in caso di apertura del giocatore a un ritorno in Italia, servirebbe una drastica riduzione delle pretese economiche per rendere l’operazione minimamente percorribile. Al momento, dunque, la voce resta più vicina alla categoria delle suggestioni che a quella delle trattative concrete.

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Icardi Lazio, il mercato a saldo zero pesa sulle scelte

A rendere ancora più difficile il quadro c’è la situazione del mercato biancoceleste. La Lazio deve infatti muoversi nel rispetto del saldo zero, potendo acquistare soltanto in base alle cifre incassate dalle cessioni. Un vincolo che limita la possibilità di affondare colpi onerosi, soprattutto quando si parla di giocatori con un ingaggio così elevato.

La strategia del club, inoltre, va in una direzione diversa: abbassamento del monte stipendi, maggiore sostenibilità economica e ringiovanimento progressivo della rosa. Tutti elementi che sembrano poco compatibili con un’operazione come quella legata a Icardi, almeno alle condizioni attuali.

Il nome di Mauro Icardi resta certamente di grande richiamo, soprattutto per storia, esperienza e capacità realizzativa. Tuttavia, il possibile accostamento alla Lazio appare oggi molto difficile da trasformare in qualcosa di concreto.