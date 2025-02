Zazzaroni: «Dybala uomo partita. Derby in Europa League? Me lo auguro, ecco perché»

Condividi via email

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato così del possibile derby tra Roma e Lazio in Europa League

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria di ieri della Roma e del possibile derby con la Lazio:

DERBY CON LA LAZIO – «Dybala è stato l’uomo della partita e del passaggio agli ottavi, ha allungato la vita alla Roma e all’uscita ha meritato un coro che negli ultimi anni l’Olimpico aveva riservato soltanto a Totti e Mourinho. Oggi il sorteggio potrebbe consegnarci un derby in chiave europea. Quasi me lo auguro: ma soltanto per avere la certezza di trovare una romana nei quarti. Se poi il destino le spingesse avanti entrambe…».

